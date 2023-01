OL : Dejan Lovren met les choses au clair sur son présumé chant polémique

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Depuis sa signature à l'OL il y a quelques jours, Dejan Lovren (33 ans) fait face à une polémique. En cause ? Une célébration post-Coupe du Monde où on explique que l'ancien joueur du Zenith Saint-Pétersbourg aurait entonné un chant fasciste.

« On déforme de manière tout de suite négative... »

Traité de « nazi » par certains Twittos, visé par des articles d'une certaine presse (Mediapart, So Foot) toujours prompte à la condamnation sans autre forme de procès, le défenseur croate a pris la parole dans un entretien à l'AFP pour éteindre la polémique :

« Le chant dont on parle n'est pas "Za dom Spremni" mais "Cavoglavé" qui n'est pas du tout fasciste. Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons tous pour fêter un événement heureux. On déforme de manière tout de suite négative sans faire référence à la bonne chanson. Cela n'a rien à voir avec le fascisme. Je suis donc surpris. J'arrive à Lyon avec une énergie positive que je veux afficher sur le terrain ».

Dejan Lovren raciste, jamais de la vie !

Voilà qui a le mérite d'être clair et fera fermer quelques bouches. A « But ! », nous connaissons Dejan Lovren depuis ses débuts à Lyon et ces attaques nauséabondes nous semblaient déplacées tant le joueur, d'une gentillesse rare dans le milieu, a nourri des amitiés allant à l'encontre de l'étiquette que certains ont voulu lui coller. En espérant que les excuses arriveront aussi vite que les critiques touchant à l'homme et non au footballeur.