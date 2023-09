OL : exit Bruno Lage, un coach de L1 et un ex du PSG favoris pour remplacer Blanc !

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Laurent Blanc viré aujourd’hui de l’OL, c’est bel et bien dans les tuyaux ! Deux jours après la claque reçue devant le PSG à domicile (1-4), L’Équipe confirme que John Textor ne devrait pas tarder à évincer le champion du monde 98. Pour le remplacer, le nom de Bruno Lage a été avancé mais celui-ci ne serait qu’un écran de fumée. La concomitance de sa proposition de démission à Botafogo, ce week-end après la défaite contre Flamengo (1-2), et de la situation à l’OL ne serait en fait qu’un hasard.

Motta et Still ont des partisans en interne

Pire, cette sortie intempestive n’aurait pas particulièrement été du goût de Textor, qui cherche quelqu’un de « fiable » médiatiquement après avoir déjà recadré Blanc sur sa communication il y aune semaine. À ce jour, le boss de l’OL veut attirer un gros travailleur de préférence francophone. Thiago Motta (Bologne) et Will Still (Reims) ont par exemple des partisans en interne.

La une de L'Équipe du mardi 5 septembre. pic.twitter.com/3Wo9PnhL0w — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2023

