Entre la décision de la DNCG d'encadrer le recrutement de l'OL, les passes d'armes médiatiques entre Jean-Michel Aulas et John Textor, un Mercato qui tarde à se décanter et des résultats poussifs en préparation, les supporters lyonnais s'inquiètent. Mais ont-ils réellement des raisons d'avoir peur pour la saison 2023-24 ?

A But ! Football Club, on balance entre optimisme et réserve à l'approche du dernier match de la pré-saison sur le terrain de Crystal Palace, le club anglais où John Textor est actionnaire.

