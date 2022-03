OL, FC Barcelone - Mercato : Depay calme les rumeurs de départ

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Pauvre Memphis Depay...Après avoir été contraint de rester un an de plus à l'OL en 2020-21 alors qu'il rêvait de rejoindre le FC Barcelone, l'attaquant a réalisé son rêve l'été dernier mais n'a trouvé qu'un champ de ruines après le départ de Lionel Messi. Pendant les trois premiers mois de la saison, il a porté l'équipe sur ses épaules, mais s'est blessé et a donc pris le train de la révolution de Xavi en marche. Aujourd'hui, il est confiné au banc et on ne voit pas trop quelle place il pourrait occuper au sein du onze blaugrana.

Forcément, des rumeurs de transfert ont commencé à fleurir. L'OL serait enchanté de le faire revenir, Naples et Tottenham seraient aussi sur les rangs. Mais, de retour de sélection, Depay a mis les choses au clair sur la chaîne néerlandaise Ziggio Sport : il veut s'imposer à Barcelone. "C'est normal qu'il y ait beaucoup de concurrence pour moi, je joue dans le meilleur club du monde. Je me suis blessé à un mauvais moment de la saison et ça fait ch... ! Mais maintenant, je suis en forme et à nouveau heureux. J'ai marqué deux buts. Je dois démontrer que j'appartiens au onze de départ". Et donc qu'il a envie de rester...

Memphis Depay nog niet over teleurstelling heen: "Scheids mag me niet" https://t.co/pHEAmXX036 pic.twitter.com/d2VjIvXjkF — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) March 30, 2022

Depay entend s'imposer au FC Barcelone L'attaquant néerlandais Memphis Depay est revenu sur ses derniers mois difficiles au FC Barcelone. Lui qui est annoncé du côté de l'OL mais également à Naples ou à Tottenham entend s'imposer dans ce qu'il considère comme le plus grand club du monde.

Raphaël Nouet

Rédacteur