OL, FC Barcelone – Mercato : le cas Dembélé pourrait pousser Lyon à retenir Depay

Ronald Koeman n'en fait pas de mystères : il souhaite voir débarquer Memphis Depay (OL, 26 ans) au FC Barcelone dès cet hiver. Si l'envie de l'attaquant rhodanien, libre dans six mois, est similaire, elle se heurte toutefois à un problème de taille : la décision définitive de ses patrons à Lyon. En effet, devant les bons résultats de l'OL, qui souhaite retrouver la Ligue des Champions dès l'exercice 2021-22, l'idée du départ du capitaine n'enthousiasme ni Jean-Michel Aulas, ni Juninho, ni Rudi Garcia.

Memphis n'aura pas de doublure en janvier 2021

En début de semaine, un nouveau facteur s'est greffé à la réflexion : la blessure de sa doublure Moussa Dembélé. En effet, l'attaquant international Espoirs s'est cassé le bras gauche à l'entraînement et sera out plusieurs semaines (six à huit selon les estimations). Potentiellement sur le départ, Dembélé devra donc patienter.

Avec un trio Kadewere – Depay – Toko-Ekambi qui cartonne, l'OL prendra-t-il le risque de se déséquilibrer ? Même si la situation économique difficile du football français poussera forcément les pragmatiques dirigeants rhodaniens à réfléchir, le montant de l'offre aura forcément son importance. A 5 M€, comme le souhaite le Barça, il est peu probable que la porte ne s'ouvre à Memphis.