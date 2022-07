OL, FC Barcelone - Mercato : les Gones n'ont pas lâché pour Umtiti !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

Samuel Umtiti a toujours des chances de revenir en Ligue 1, qui plus est dans son club de coeur. Annoncé vers Rennes en début de mercato, l'OL avait également tenté le coup après avoir déjà fait revenir Tolisso et Lacazette. Le dossier semblait tombé à l'eau mais le quotidien catalan Sport annonce que des discussions ont été établies ces derniers jours entre les Blaugranas et les Gones.

L'espoir renaît pour Umtiti

Las des pépins physiques du champion du monde depuis 2018, le FC Barcelone ne peut plus conserver Umtiti par rapport à son impact sur la masse salariale et son temps de jeu proche du néant. Les Catalans sont même entrés dans des négociations avec l'Olympiakos, seul club qui semblait toujours intéressé par Big Sam. Il paraît finalement que le défenseur est prêt à faire de gros sacrifices sur son salaire pour son club formateur tant il est déterminé à se relancer en Ligue 1. Le FC Barcelone, qui a placé le natif de Yaoundé au sommet de sa liste d'indésirables, ne sera pas non plus exigeant pour lever les 4 saisons de contrat d'Umtiti. L'OL a le destin de l'enfant du club entre ses mains.