OL, FC Barcelone - Mercato : Memphis Depay commence à agacer chez les Gones !

Arrivé en 2017 à l'OL, après son échec à Manchester United, Memphis Depay a toujours considéré les Gones comme un tremplin. À terme, le Néerlandais aspire à rejoindre une grande cylindrée européenne pour gagner des trophées et prouver au plus haut niveau. En fin de contrat en juin 2021, le joueur formé au PSV Eindhoven se pose des questions concernant son avenir. Et, son attitude irrite l'organigramme de l'OL.

Depuis la nomination de Ronald Koeman comme entraîneur du FC Barcelone, la rumeur Memphis Depay enfle, de jour en jour, en Catalogne. Du côté du Camp Nou, le numéro 11 de l'OL pourrait retrouver son ancien sélectionneur. Les deux hommes s'apprécient beaucoup. Selon l'Équipe, l'organigramme rhodanien a abandonné l'espoir de prolonger le bail du natif de Moordrecht (Pays-Bas).

En interne, le cas Memphis Depay tend les esprits. Plusieurs décideurs soupçonnent l'attaquant d'avoir discuté avec les Blaugranas durant la trêve internationale. Forcément, la situation agace puisque le club Culé n'a pas encore noué des contacts avec les pensionnaires du Groupama Stadium.

Jean-Michel Aulas craint que le vice-champion d'Espagne propose une offre au rabais, dans la dernière ligne droite du mercato, puisque le joueur pourrait s'engager libre dès janvier avec la formation de son choix. Un sacré casse-tête attend l'OL sur le dossier Memphis Depay.

🎙 @RudiGarcia "On a dominé mais on n'a pas assez cadré. On n'est pas assez tueur. On n'a pas eu non plus le petit brin de réussite avec le poteau d'Houssem. On a peu subi à part un ou deux centres et l'esprit d'équipe était présent, de ce côté là c'est positif" #FCGBOL 0-0 pic.twitter.com/y0rIZvQ7MK