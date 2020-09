OL, FC Barcelone – Mercato : un nouveau deal imaginé pour gérer le cas Depay

En fin de contrat en juin 2021 et non désireux de prolonger avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay (26 ans) est l'un des grands agitateurs de ce Mercato d'été. Envoyé au FC Barcelone par certains médias, dans le viseur de l'AS Roma ou encore du Milan AC, le Néerlandais demeure encore loin d'un départ, faute d'un accord entre son club rhodanien qui réclame 25-30 M€ et les intéressés.

Le Milan AC hésite pour Paqueta...

Pour faire baisser le prix de Depay, les idées fusent. Dernière en date, évoquée par Sky Italia, celle d'un échange proposé par Juninho au Milan AC entre Memphis et le brésilien Lucas Paqueta (23 ans). Un dossier qui s'annonce difficile car le club lombard ne compte pas brader l'ancien joueur de Flamengo, acheté 35 M€ en janvier 2019.

Et pendant ce temps, Depay prend le « 10 » à Lyon

En attendant, et malgré toutes ces rumeurs, Memphis Depay est encore loin d'avoir quitté l'Olympique Lyonnais. Le Néerlandais est même tellement impliqué au sein du vestiaire rhodanien qu'il a demandé, selon Le Progrès, à récupérer le « n°10 » suite au départ de Bertrand Traoré à Aston Villa. Départ qui doit être acté dans les prochaines heures pour 20,5 M€.