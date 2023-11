OL, FC Barcelone - Mercato : une piste commune s'éloigne

Ce mercredi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce que le Betis Séville va entamer des discussions avec les représentants de Guido Rodriguez pour une prolongation de contrat. Le milieu de terrain argentin est actuellement sous contrat jusqu'en 2024, ce qui n'a pas manqué d'attirer des courtisans. Mais il est une pièce maîtresse de Manuel Pellegrini, qui le titularise à tous les matches.

On se souvient que cet été, Rodriguez a été dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, avant que la DNCG n'interdise les Gones de recrutement. Et le FC Barcelone continue de songer à lui pour en faire le remplaçant de Sergio Busquets, parti à l'intersaison à l'Inter Miami. Xavi n'est pas satisfait du rendement d'Oriol Romeu dans le rôle de sentinelle, primordial dans le système catalan. Rodriguez n'est pas la priorité mais il figure sur la short-list des dirigeants blaugranas. Une prolongation l'en ferait sortir car il faudra verser une grosse indemnité pour le recruter, ce que le Barça ne peut pas se permettre.

