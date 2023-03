OL, FC Nantes - Mercato : Juninho fait une révélation sur Kolo Muani

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Démissionnaire de son poste de directeur sportif de l'OL il y a un peu plus d'un an, Juninho continue de régler ses comptes avec les Gones ou de faire des révélations à chaque passage sur RMC. Hier, l'idole des supporters lyonnais était dans l'émission Rothen s'enflamme et il est notamment revenu sur les contacts qu'il a eu avec Randal Kolo Muani qui, à l'époque, disputait sa dernière saison au FC Nantes.

"Kolo Muani n'a pas voulu venir, c'est la vérité. Il a choisi Francfort. J'ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent. Je pense qu’il aurait été très bien à l’OL, tout le monde le voulait au club, mais il n’a pas voulu venir." Dommage pour les Gones, passés à côté d'un joueur qui a explosé en Allemagne (16 buts, 16 passes décisives en 35 matches) et qui a été à un mollet de devenir un héros national...