OL, FC Nantes - Mercato : les Gones ont fait leur choix entre Tagliafico et Merlin

INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Lepenant, Tolisso, Lacazette, Tetê, l'OL réussit jusque là des prouesses sur son milieu et son attaque avec ce mercato. Le secteur défensif est pourtant amoindri, notamment à gauche avec le retour de prêt d'Emerson mais Aulas, Textor et Cheyrou avaient tout prévu avec deux pistes pour prendre la place de titulaire devant Youssouf Koné et Henrique. Il s'agissait du Nantais Quentin Merlin qui s'est révélé comme piston ou arrière gauche avec les Canaris, et de Nicolas Tagliafico, le très expérimenté latéral de l'Ajax et international argentin.

Le choix de l'expérience

L'OL a finalement choisi de jeter son dévolu sur Tagliafico qui devrait s'engager avec l'OL d'ici peu selon les informations de l'Équipe. Plus expérimenté à très haut niveau, l'Argentin retrouvera également Peter Bosz, un autre ancien de l'Ajax Amsterdam. Le latéral gauche était annoncé du côté de Brighton pour pallier le départ de Marc Cucurella en partance pour City, finalement le quotidien français annonce que l'accord a déjà été trouvé entre les Gones et les Bataves.

Avec Tagliafico aux côtés de Jérome Boateng, Corentin Tolisso, et Alexandre Lacazette, l'OL s'arme de joueurs qui ont connu de grandes soirées européennes... pour une saison ou Lyon n'est pas qualifié en UEFA.