OL : Grosso préféré à Dupraz et Antonetti !

Exit Laurent Blanc. C'est Fabio Grosso qui reprend le flambeau à l'OL et l'Italien fera ses grands débuts sur le banc samedi à Brest, lui qui a été préféré à Gennaro Gattuso et qui retrouve un club dans lequel il a évolué entre 2007 et 2009. Un retour plutôt bien perçu par Nicolas Puydebois, l'ancien réserviste lyonnais, consultant pour l'émission "Tant qu'il y aura des Gones".

Pas photo pour Puydebois

"Il a la classe, a confié l'ancien portier. Certains de ses anciens coéquipiers ont trouvé que c'était un joueur du club avec un très bon état d'esprit. Il pourra amener ça à l'OL. Après, je ne pourrais pas dire si c'est un bon ou mauvais entraîneur mais l'adaptation sera plus rapide. Je préfère lui que les pompiers habituels comme Dupraz ou Antonetti. Je lui ferai plus confiance par rapport à sa jeunesse et ses idées de jeu qu'il va apporter." Et à Puydebois d'ajouter... "Aujourd'hui, il est à l'OL. Il a les clefs du camion, c'est à lui d'en faire bon usage. J'espère qu'il va changer les choses en remettant l'OL bien plus haut au classement. Il doit profiter du climat favorable et imposer ses idées. On le sent investi avec son plan de jeu. On sent où il veut aller."

