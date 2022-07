OL - INFO BUT! : Léo Dubois sur le départ, ça se complique

Après avoir bouclé les arrivées de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Tetê, l’OL reste notamment en quête d’un latéral gauche, mais il va aussi falloir dégraisser un effectif qui compte plusieurs éléments devenus indésirables. Parmi ceux-ci, on retrouve Léo Dubois (27 ans), qui fait les frais de l’explosion de Malo Gusto.

La Fio et la Lazio s’éloignent

Poussé vers la sortie, le latéral droit international français pourrait rebondir à l’étranger, même si quelques bruits parlent également de l’intérêt d’une écurie de L1. Comme nous vous l’indiquons précédemment, l’ancien joueur de Nantes était ciblé par certaines formations italiennes, mais la Fiorentina et la Lazio ont finalement concentré leurs efforts sur d’autres pistes.

Du côté de Fulham, qui effectue son grand retour en Premier League, on a transmis une offre de prêt, mais les dirigeants rhodaniens préfèrent un transfert sec. Une situation qui pourrait faire les affaires d’un autre Tricolore : Djibril Sidibé (29 ans). En fin de contrat avec Monaco, le champion du monde 2018, l’ex-Troyen et Lillois est une autre option privilégiée par les Cottagers. La piste est active, son coût et sa polyvalence étant un vrai plus pour le promu. À noter que West Ham a également marqué son intérêt pour celui qui avait réalisé un bon passage lors de son prêt à Everton (2019-2020).

Ignazio GENUARDI