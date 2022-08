OL - INFO BUT! Mercato : le prix baisse pour Lucas Paqueta mais…

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OL, Lucas Paqueta (24 ans) dispose d’un bon de sortie pour cet été, mais son départ est loin d’être acquis. Et ceci malgré les arrivées de Corentin Tolisso (libre) et Johann Lepenant (Caen), qui s’ajoutent au retour de blessure de Jeff Reine-Adélaïfe. Après avoir soufflé le chaud et le froid lors du dernier exercice, le milieu de terrain international brésilien n’est pas pressé de faire ses valises, notamment avec la perspective du Mondial qatari.

Paqueta n’ira pas n’importe où

Aujourd’hui, l’ancien joueur de l’AC Milan apparaît même parti pour rester sous les ordres de Peter Bosz. À moins d’une offre de la part d’un cador européen, le natif de Rio de Janeiro souhaite effectuer une saison pleine avec les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Au cours des derniers mois, Newcastle est revenu plusieurs fois à la charge, mais le Sud-Américain n’a pas donné suite. En dépit de la présence de son ami Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta vise plus haut, et il n’est pas sûr qu’une telle proposition arrive cet été, Lyon ayant pourtant largement revu ses exigences à la baisse quant à un éventuel transfert de son numéro 10. Il ne faut jamais exclure une surprise, mais les différentes parties concernées apparaissent sur la même longueur d’onde.

Ignazio GENUARDI