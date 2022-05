OL - INFO BUT : une offre faite en Turquie, un dossier prioritaire aux Pays-Bas

Après avoir supervisé une flopée de ses matchs, l’OL a décidé de passer à la phase concrète des opérations sur l’une de ses cibles offensives évoluant en Süper Lig. Alors que les Gones avaient laissé fuiter que le dossier était trop couteux, une offensive a bel et bien été lancée sur l’ailier international turc Kerem Aktürkoglu (23 ans, Galatasaray), dont le contrat expire en juin 2026. Aujourd’hui, le club du président Jean-Michel Aulas est loin des exigences des dirigeants stambouliotes, mais il s’agit de prendre les devants sur le concurrence.

Cheyrou bluffe pour Aktürkoglu

Auteur de neuf buts et sept assists cette saison en championnat, le numéro 7 plait fortement à Bruno Cheyrou (directeur technique). Alors que plusieurs départs pourraient intervenir lors du mercato d’été (Paqueta ? Aouar ? Tete ? Kadewere ? Toko Ekambi ? Dembélé ?), il y aura besoin de sang frais, notamment en termes de percussion et de vitesse. Pour avoir une réelle chance sur ce dossier, les Rhodaniens vont devoir faire un effort supplémentaire, mais le dialogue est lancé, Kerem Aktürkoglu ayant aussi des pistes en Espagne et en Angleterre, notamment.

Les Gones veulent convaincre Malacia

Par ailleurs, pour le poste d’attaquant axial, Lyon continue aussi de regarder certains profils en Turquie (Mohamed, Muleka), mais les priorités sont ailleurs pour le moment. Même son de cloche concernant la succession d’Emerson Palmieri comme arrière gauche, Ridvan Yilmaz (Besiktas) étant clairement devancé par Tyrell Malacia (Feyenoord).

Alors que le premier a fait l’objet de plusieurs offres à travers l’Europe, la formation entraînée par Peter Bosz espère toujours rafler la mise au sujet du second, qui suscite également l’intérêt du Manchester United version Erik ten Hag.

