OL : Juninho avait joué les directeurs sportifs pour les Gones bien avant 2019

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après deux petites années et demi, l'aventure de Juninho comme directeur sportif de l'OL a pris fin en décembre. Trop de discorde au sein des Gones ont fini par user la patience du Brésilien, déjà regretté par les supporters. Surtout que l'ancien stratège n'a pas attendu 2019 pour permettre à Lyon de recruter des stars. Son compatriote Giovane Elber a expliqué dans FourFourTwo que c'est grâce à lui qu'il avait accepté de rejoindre la capitale des Gaules à l'été 2003 alors qu'il était une star mondiale après ses six années au Bayern Munich.

"Comment je me suis retrouvé à Lyon ? A l'été 2003, le Bayern a acheté Roy Makaay du Deportivo La Corogne. Notre coach, Ottmar Hitzfeld, m'a dit que vu ce qu'avait coûté Roy, il allait devenir le principal buteur de l'équipe. Il m'a aussi dit que les jeunes Claudio Pizarro et Roque Santa Cruz seraient devant moi. J'avais été l'attaquant attitré pendant six années alors je l'avais un peu mauvaise. Lyon a pointé le bout de son nez à ce moment-là et leur star, Juninho, m'a appelé pour me dire que je devrais venir. Qu'ils construisaient quelque chose d'excitant. Je ne suis resté que 18 mois en France car je me suis cassé la jambe au cours de ma seconde saison et j'ai fini par résilier. Mais ensemble, nous avons atteint les quarts de finale de la Champions League, le plus loin que le club était allé jusque-là. Et nous avions été éliminés par le FC Porto de José Mourinho, qui était allé au bout..."

Pour résumer Parti en fin d'année 2021 après seulement deux années et demi au poste de directeur sportif, Juninho avait participé au recrutement d'une des recrues les plus prestigieuses de l'ère Aulas dans les années 2000, Giovane Elber.

Raphaël Nouet

Rédacteur