OL : l’ancien adjoint de Bosz explique son départ

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

De nombreux mouvements ont déjà eu lieu à l’OL cet été. Concernant le mercato, les anciens Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont fait leur retour au club. Alors que d’autres recrues sont attendues, l’effectif n‘est pas le seul domaine qui a connu des changements. Dans le staff, l’entraîneur adjoint Hendrie Krüzen a été remplacé par Ludovic Giuly, après sa démission. Il est récemment revenu sur ce choix. La barrière de la langue trop forte De retour aux Pays-Bas, à l'Heracles Almelo, il a justifié son départ : « Je n'étais pas heureux à Lyon, je n'étais pas moi-même. [...] Cela n'a pas fonctionné, car je ne parle pas la langue. J'ai fait de mon mieux et j'ai pris des cours, mais je n'arrivais pas à comprendre. Peter m'a vu dépérir, mon courage me manquait encore et encore. » #Krüzen :"Je n'étais pas heureux à Lyon, je n'étais pas moi-même. [...] Cela n'a pas fonctionné, car je ne parle pas la langue. J'ai fait de mon mieux et j'ai pris des cours, mais je n'arrivais pas à comprendre. Peter m'a vu dépérir, mon courage me manquait encore et encore." https://t.co/Ftr2dk3oI5 — OL+ (@OL__Plus) July 10, 2022

Pour résumer Après avoir quitté l’OL et Peter Bosz au bout d’une saison, l’entraîneur adjoint Hendrie Krüzen a justifié son départ. L'ancien adjoint de Peter Bosz n'a jamais réussi a surpasser la barrière de la langue française.

Adam Duarte

Rédacteur

Podcast Men's Up Life