OL : Laurent Blanc positive après Vigo et cible un goleador colombien

La préparation de l’OL tourne au vinaigre. Les hommes de Laurent Blanc ont enchaîné hier contre le Celta Vigo un troisième revers de suite (0-1). Avec un groupe encore en rodage et un onze de départ assez éloigné d’une équipe type, les Gones ont livré une rencontre décousue. « On paie peut-être la préparation qui a été très lourde, se justifait Blanc au terme de la rencontre. Il va falloir s’améliorer techniquement et tactiquement mais je ne suis pas inquiet. » Le coach de l’OL sait peut-être que ses dirigeants avancent sur la piste menant à Rafael Santos Borré.

L'OL cible Santos Borré

Ce vendredi, la presse sud-américaine a fait état d’un intérêt prononcé de l’OL pour Rafael Santos Borré. Selon TyC Sports, le buteur colombien serait dans le viseur du club rhodanien cet été mais a déjà fait l’objet d’une offre de l’Olympiakos en Grèce. Si les conditions sont remplies, les dirigeants allemands seront à l’écoute des offres. Aucune proposition n’a encore été faite par l’OL à ce jour pour le joueur de 27 ans, qui compte 3 buts et 4 passes décisives cette saison en 47 rencontres avec l’Eintracht Francfort.

💬 Après la rencontre face au Celta Vigo, le coach Laurent Blanc s’est exprimé au micro d’@OLPLAY_Officiel !



🗣️ L’occasion de revenir sur ce quatrième match de préparation et sur le retour de nos 4 Espoirs !#RCCOL — Olympique Lyonnais (@OL) July 29, 2023

