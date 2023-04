OL : Laurent Blanc victime d’une une grosse erreur stratégique de Textor ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Laurent Blanc n’a pas caché son agacement au sujet de la gestion de Malo Gusto (19 ans). Vendu cet hiver à Chelsea, le latéral droit devait être prêté rapidement à l’OL mais ce dernier a préféré se soigner et créer quelques affinités chez les Blues avant de revenir à la compétition. « Quand deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur et que les deux sont d'accord, ça peut le faire. Mais s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, comment on fait ? Voilà. C'est un cas particulier », a soufflé Blanc hier en conférence de presse.