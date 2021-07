OL, LOSC - Mercato : Juninho tient sa vengeance sur Galtier, Bosz l’a bien aidé

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Si Christophe Galtier a encore l’intention de se renforcer à l’OGC Nice, il ne pourra pas compter sur Jeff Reine-Adélaïde. Prêté aux Aiglons la saison dernière, le milieu offensif de l’OL a décidé de rentrer à Lyon où il est sous contrat jusqu'en juin 2024.

L'ancien joueur du RC Lens a confié avoir refusé un nouveau prêt à Nice pour s'imposer l'OL sur le long terme. En plus de Peter Bosz, Juninho n’est pas étranger à cette décision... lui qui avait échoué à convaincre Galtier de venir entraîner l’OL en fin de saison.

« J'ai eu l'opportunité de revenir à Nice de rester à Nice sous la forme d'un prêt mais j'ai refusé, a expliqué Reine-Adélaïde sur les ondes de RMC Sport. Après mes deux blessures au genou, je souhaite avoir plus de stabilité et me poser dans un club sur la durée. Juninho a également joué un grand rôle en prenant constamment de mes nouvelles et en exprimant sa confiance ainsi que celle du club. »

Jeff Reine-Adelaïde a été séduit notamment par l'arrivée de Peter Bosz. https://t.co/iVZujdX12B — RMC Sport (@RMCsport) July 23, 2021