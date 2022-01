OL : Magui Alcacer, la très belle et discrète Madame Giovani Lo Celso

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En quête d'un remplaçant à Bruno Guimarães, en partance pour Newcastle, l'OL ne désespère pas de se faire prêter le très talentueux Giovani Lo Celso (Tottenham, 25 ans). Aux dernières nouvelles, les Gones étaient tombés d'accord avec les Spurs pour un prêt de six mois, sans option d'achat, en prenant en charge 50% du salaire de l'Argentin mais Villarreal était entré dans la danse.

Entre la France, où il a déjà vécu durant ses années au PSG, et l'Espagne, où il a joué du côté de Séville, Giovani Lo Celso a un choix à faire. Ce choix, il ne le fera pas seul puisque le milieu originaire de Rosario n'est plus un cœur à prendre depuis longtemps.

En effet, s'il était plutôt discret sur sa vie privée, Lo Celso partage sa vie avec la belle et discrète Magui Alcacer, dont on sait relativement peu de choses en dehors des quelques photos partagées sur les réseaux sociaux. Originaire de Rosario également, la belle blonde aux yeux bleus est en couple avec le milieu de terrain depuis six ans maintenant et ils ont même eu une petite fille ensemble. Alors Magui voudra-t-elle revenir en France pour se rapprocher de ses amis WAG du PSG ou poussera-t-elle pour l'Espagne ?