OL : Maxence Caqueret s'offre une sèche mise au point sur le Mercato !

S'il a parfois vu son nom associé à quelques rumeurs de départ cet été à l'OL, Maxence Caqueret n'a aucune intention de les écouter alors que l'équipe de France Espoirs est lancée dans son Euro... Et il espère que ses coéquipiers feront de même alors que certains (Castello Lukeba, Enzo Le Fée ou Kephren Thuram notamment) sont très sollicités.

« Le Mercato, on verra ça plus tard, après le 9 juillet »

En conférence de presse, à la veille du match entre les Bleus et la Norvège, le milieu de terrain des Gones a posé les choses clairement : «C’est une chose qui peut perturber mais ce qui fait notre force, c’est de ne pas calculer ce début de mercato, de se concentrer sur l’Euro. Les joueurs qui veulent aller voir ailleurs ou qui ont des envies de changer de clubs, c’est une vraie occasion de se montrer. On s’est dit entre joueurs, le plus important c’est l’Euro. On se doit d‘aller le plus loin possible. Le mercato, on verra ça plus tard, après le 9 juillet, car ça voudrait dire qu’on serait allé le plus loin possible».