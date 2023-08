OL - Mercato : 3 dossiers sur le feu, la date du départ de Laurent Blanc connue ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

À force de dire publiquement qu’il faut changer d’entraîneur pour que l’OL retrouve son lustre d’antan, Laurent Blanc va peut-être finir par être écouté. Selon L’Équipe, Bruno Lage, qui est en train de mener Botafogo, une autre écurie d’Eagle, vers le titre de champion du Brésil, est très apprécié de John Textor et « la probabilité est assez forte de le voir arriver à Lyon, un jour, et ce jour pourrait être en décembre. » D’ici là, Eagle réfléchit à des idées pour un intérimaire, si Blanc ne devait pas redresser l’OL ce week-end. C’est seulement une logique d’anticipation, tout comme au mercato avec trois dossiers sur le feu.

Nuamah toujours pas officialisé

Le premier concerne Ernest Nuamah, prêté avec option d’achat (23 M€) par Nordsjaelland. L’ailier ghanéen est à Lyon depuis plus d’une semaine, il a passé sa visite médicale et signé son contrat, mais l’officialisation de son arrivée n’est toujours pas tombée ce matin. Le second mène à Guido Rodriguez (29 ans), du Betis Séville. En fin de contrat en juin, il n’a toujours pas prolongé et l’OL a adressé une offre de 12 M€ bonus compris, mais les Andalous temporisent. Mathieu Louis-Jean a approfondi un plan B en parallèle : il s’agit de Rade Krunic (29 ans), de l’AC Milan. L’international bosnien est d’accord pour rejoindre Lyon mais le seul obstacle s’appelle Stefano Pioli, qui souhaite conserver le joueur. Après cette transaction, il s’agira d’attirer Mama Baldé (27 ans), l’attaquant polyvalent de Troyes, qui viendrait comme doublure d’Alexandre Lacazette en pointe, avec la possibilité de dépanner sur les ailes. Les négociations battent leur plein.

🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 29 août 2023



Pour lire l'édition : https://t.co/7NnOekm9cn pic.twitter.com/PHxAVOik2V — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2023

Podcast Men's Up Life