OL - Mercato : 3 gros clubs en plus de Francfort sur Aouar ?

Mercredi, le journaliste allemand Patrick Berger, de Sport1, a annoncé que Houssem Aouar allait s'engager avec l'Eintracht Francfort, où il touchera une prime à la signature de 5 M€ et un salaire mensuel de 250.000€. Une "information" qui a fait rire le milieu offensif de 24 ans, en fin de contrat en juin avec l'OL et qui a écrit sur Twitter : "Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine… c’est fort ! #pastresserieux #jailhabitude".

Ce vendredi soir, Foot Mercato fait le point sur ce dossier brûlant et assure que Francfort n'est qu'un courtisan parmi d'autres pour le Lyonnais. Ils seraient au nombre de quatre à vouloir le recruter. En plus de Francfort, il y aurait le Napoli, la Roma et le Betis Séville. Ce dernier suit Aouar depuis que Nabil Fekir y a posé ses crampons. Les dirigeants andalous voulaient d'abord associer les deux techniciens, ils souhaiteraient désormais que l'un succède à l'autre. Le Napoli, futur champion de Serie A, est une piste sérieuse, habituée à recruter en France, de même que la Roma de José Mourinho. FM assure qu'Aouar n'est pas pressé de prendre une décision et se laisse le temps de la réflexion.