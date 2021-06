OL – Mercato : 3 offres sont tombées, les finances, Bosz, Juninho... Aulas s'est confié

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Sur Peter Bosz

« On l'a choisi pour la philosophie sportive du club. Son arrivée est un pas positif. Il y a une connivence très forte avec Juni. Tout est cohérent. On est impatients ! »



Sur Juninho

« Il inspire une philosophie et des valeurs. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas toujours très bien fonctionné avec Rudi Garcia. On a toute confiance en Juni. On n'a aucun doute. Son bilan est positif même si ça n'a pas collé avec Sylvinho et qu'il y a eu cette sortie de route avec Garcia qui ont donné raison à ceux qui n'en voulaient pas. »

Sur le Mercato :

« On a pris Da Silva qui était sollicité par deux ou trois autres gros clubs de L1, et un défenseur brésilien qui avait deux autres clubs européens. On a des offres sur trois joueurs, qui concernent des joueurs de l'effectif et des joueurs prêtés cette saison. On est assez optimistes. Vincent Ponsot sait vendre et il sait acheter. C'est Juni qui orientera et Peter Bosz validera. L'an dernier, Juni et Rudi n'ont pas toujours eu la même évaluation sur les joueurs... »

Sur les finances :

« On a 168 M€ de ressources. On a perdu 200 M€ de chiffre d'affaire, c'est plus que les autres saisons mais ça va. On est costauds ! »