OL Mercato : quatre clubs sur Cherki, son prix déjà fixé ?

Même s'il s'est illustré avec les Espoirs, Rayan Cherki peine à justifier son potentiel cette saison à Lyon. Pourtant, le milieu offensif jouirait toujours d'une belle cote sur le marché et à en croire Ekrem Konur, quatre clubs envisagent de se tourner vers lui cet été.

Le journaliste turc cite Naples, la Juventus, Crystal Palace et Fulham. L'OL demanderait entre 25 et 30 M€ pour le transfert du joueur (20 ans). A suivre...

