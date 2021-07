OL – Mercato : accord trouvé avec André Onana !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'est une info signée L'Equipe, ce samedi : sur son site, le quotidien annonce que l'OL est tombé d'accord avec andré Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam. « Le gardien international camerounais André Onana est d'accord avec le club lyonnais, qui se rapproche chaque jour d'un terrain d'entente avec l'Ajax Amsterdam », annonce L'Equipe.

Selon le média, le contrat du Camerounais porte sur cinq ans. « Les dirigeants lyonnais doivent maintenant trouver un accord avec l’Ajax Amsterdam, qui demande 8 M€. », précise le média.

André Onana et l’OL se sont mis d’accord sur la base d’un contrat de 5 ans. Les dirigeants lyonnais doivent maintenant trouver un accord avec l’Ajax Amsterdam, qui demande 8 M€. (L’Équipe) https://t.co/dQYQCQmmel pic.twitter.com/5b84xLEwP5

Onana est d'accord avec l'OL

L'OL et le gardien de l'Ajax André Onana sont tombés d'accord sur un contrat de cinq ans. Et les postions de l'OL et de l'Ajax, qui demandent 8 M€, semblent s'être rapprochées à en croire les informations de L'Equipe, ce samedi.