OL Mercato : Adryelson en veut à Pierre Sage

Six mois et puis s'en va... Arrivé de Botafogo en janvier dernier, Adryelon ne sera resté qu'une demi-saison à l'OL avant d'être prêté cet été à Botafogo, son club d'origine, lui qui avait été transféré pour 3,5 M€ sur les bords du Rhône. Un aller-retour express sur lequel le latéral s'est confié en conférence de presse.

"C’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir les opportunités que j’aurais dû avoir"

"Je ne suis pas parti uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour avoir l’opportunité de jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon, a-t-il expliqué. Après le travail que j’ai fait avec mes coéquipiers, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir les opportunités que j’aurais dû avoir". Le Brésilien estime toutefois que son escapade lyonnaise l'a fait grandir. "Je suis très motivé. Je sais que nous avons un grand défi à relever. L’Adryelson d’aujourd’hui a une mentalité beaucoup plus forte qu’auparavant. Je suis plus calme. Je suis venu pour renforcer l’équipe."