OL – Mercato : Anthony Lopes se livre sur l'épisode André Onana

Bousculé cet été par l'intérêt de Peter Bosz pour André Onana, Anthony Lopes a non seulement gardé sa place de numéro 1 à l'OL mais également réalisé un excellent début de saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, le gardien portugais est revenu sur l'épisode, assurant ne pas avoir mal vécu l'intérêt de son nouveau coach pour le Camerounais.

« Moi, je suis resté focus sur mes performances »

« Cette période, je l’ai bien traversé. Beaucoup de gens ont parlé à ma place. Moi, je suis resté focus sur mes performances », a-t-il déclaré, satisfait du début de saison et de la qualité de l'effectif rhodanien.

Et l'ancien Bad Gones a fait amende honorable sur sa saison 2020-21 plus difficile, lui qui a été bousculé par des polémiques sur ses sorties et n'a pas donné le meilleur de lui-même : « On est en première ligne de tout ça. Je continue d’apprendre que ce soit au niveau du football ou sur le plan médiatique. Cela m’a permis de me forger une belle carapace( …) J'espère une grande saison aussi bien sur le plan collectif qu’individuel. Je suis bien entouré, bien épaulé, ce qui m’a permis de me sortir de cette spirale négative ».