OL – Mercato : Aouar a une raison précise pour continuer, Garcia écarte déjà un départ cet hiver

C'est une des bonnes nouvelles de la semaine pour l'OL. Alors que le départ de Houssem Aouar semblait être une des certitudes de l'été, le milieu lyonnais va finalement continuer l'aventure lyonnaise, au contraire sans doute d'un Memphis Depay qui semble avoir de grandes chances de s'engager avec le FC Barcelone.

Ce soir, après le nul face à l'OM (1-1), le milieu des Gones s'est expliqué au micro de la chaîne Telefoot sur la raison qui le pousse à rester plus longtemps à Lyon. « Parce que je sentais que je pouvais encore apporter à cette équipe et au club, j'ai voulu continuer l'aventure avec mon club formateur. J'espère qu'on va vite relever la tête et qu'on va faire mieux. »

Garcia compte sur lui toute la saison

Rudi Garcia, de son côté, n'a pas caché sa satisfaction de conserver Aouar. Précisant même devant la presse qu'il devrait rester toute la saison chez les Gones. « Aouar reste, c'est une excellente nouvelle parce que ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'avais aligné (...) Il sera avec nous pour la saison ». A voir si la donne sera la même dans quelques mois, à l'approche du Mercato hivernal.

Avec Alexandre Corboz, au Groupama Stadium