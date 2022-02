OL - Mercato : après Faivre, c'est officiel pour Ndombele !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après Romain Faivre, l'OL annonce ce lundi le retour de Tanguy Ndombele, un temps annoncé au PSG ces derniers jours. Le milieu de terrain international français de Tottenham est prêté jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat.

Le joueur de 25 ans avait déjà porté les couleurs des Gones entre 2017 et 2019, disputant 96 matches toutes compétitions confondues et figurant notamment dans l’équipe type de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions 2019. L'OL l'avait transféré à Tottenham pour 60 M€ (+ 10 M€ de bonus) il y a deux ans et demi.

L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat 🔴🔵#Ndombele2022https://t.co/juJ8ceMYRh — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022