OL - Mercato : après Forsberg, Textor rêve d'une autre vedette

John Textor continue de vouloir attirer de grands noms à l'Olympique Lyonnais. Après Christian Pulisic, qui a finalement pris la direction de l'AC Milan, et le milieu offensif du RB Leipzig, Emil Forsberg, le nouveau propriétaire des Gones viserait désormais le milieu offensif de l'Ajax Amsterdam, Davy Klaassen, à en croire les informations du média hollandais Voetbal International.

L'OL s'est renseigné sur Klaassen

Le club rhodanien, qui s'apprête à boucler l'arrivée du prometteur ailier gauche de Nordsjaelland, Ernest Nuamah, aurait pris des renseignements pour recruter l'international néerlandais aux 41 sélections, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Reste à savoir si Davy Klaassen, qui n'est plus titulaire indiscutable à l'Ajax, pourrait avoir des envies d'ailleurs cet été. Affaire à suivre...

Ajax is bereid mee te denken met Davy Klaassen, mocht hij besluiten de club voor het einde van de transferperiode te willen verlaten. https://t.co/39DK1QFn37 — Voetbal International (@VI_nl) August 22, 2023

