OL - Mercato : Textor rêve d'une star de Bundesliga

À en croire les informations de Fabrizio Romano, l'Olympique Lyonnais voudrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant le milieu offensif du RB Leipzig, Emil Forsberg.

En fin de contrat l'été prochain, l'international suédois aux 81 sélections disposerait d'une offre de prolongation entre ses mains du club allemand. Toujours d'après le célèbre journaliste italien, l'Ajax Amsterdam serait également intéressé par le joueur de 31 ans, dont la valeur marchande est estimée à 7 millions d'euros par le site Transfermarkt. On se dirigerait donc vers une bataille à trois pour Emil Forsberg.

Emil Forsberg, attracting interest from OL and Ajax this summer as there's movement around the player - as called by Aftonbladet 🇸🇪



RB Leipzig have also proposed new contract in order to keep Forsberg. pic.twitter.com/HSnxq75NvM