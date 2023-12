OL - Mercato : après Friio, un ex cador de l’OM a signé en catimini

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Un nouveau venu dans la cellule de recrutement de l’OL. Après Matthieu Louis-Jean, approuvé par John Textor cet été, et David Friio, officialisé ce vendredi, Mathieu Seckinger vient de rejoindre les rangs du club rhodanien.

Seckinger focalisé sur la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Ancien scout pour Manchester United et l’OM, l’intéressé ne donnait plus de nouvelles depuis plusieurs semaines et a officialisé sa signature à l’OL ce week-end. Seckinger connait bien Matthieu Louis-Jean et débarque comme « Senior Scout » avec comme terrain de jeu la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

