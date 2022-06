OL - Mercato : après l'échec Malacia, les Gones ont déjà un plan B

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

Pas encore officiel, mais bien parti. Et pas dans le sens souhaité par l'OL qui, depuis des semaines, tente de signer le joueur du Feyenoord Rotterdam, Tyrell Malacia. C'est pourtant bien à Manchester United, chez les Red Devils, qu'on devrait retrouver ce dernier la saison prochaine, contre un montant estimé à près de 15 millions d'euros.

Face à ce couac de dernière minute, la cellule recrutement de l'OL aurait déjà réagi si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe. En activant un plan B du nom de Hassane Kamara, l'ancien joueur de l'OGC Nice qui sort d'une saison galère avec le club anglais de Watford. En marge de ce dossier, et on l'apprend également dans l'Equipe, les Lyonnais pousruivent leur recherche en défense centrale, et auraient même avancé leurs pions au sujet de Issa Diop, l'ancien du TFC, qui évolue désormais à West Ham. A suivre.



Benjamin Danet

Rédacteur

