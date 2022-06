OL - Mercato : après Riou et Lacazette, la troisième recrue estivale des Gones est connue !

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Alors que l'Olympique Lyonnais a déjà officialisé les arrivées de Rémy Riou et Alexandre Lacazette, le club rhodanien devrait bientôt enregistrer sa troisième recrue du mercato estival. En effet, l'un des conseillers de Johann Lepenant, Karim Djaziri, a annoncé que le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen allait "très bientôt signer" à l'OL.

"Il va réaliser un rêve"

"Il va réaliser un rêve, il sait qu'il est là pour apprendre et qu'il va arriver dans une autre dimension. Des clubs étrangers étaient aussi intéressés, mais quand j'ai discuté avec lui, son choix était d'abord de rester en France, et ensuite peut-être de partir dans un autre pays", a confié Karim Djaziri sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones avant de préciser que "ses deux clubs sont les deux olympiques. Mais il choisit finalement l'OL, et ça ne lui fait pas peur de venir malgré la saison dernière."

Pour résumer Sur leplateau de Tant qu'il y aura des Gones, l'un des agents de Johann Lepenant, Karim Djaziri, a annoncé que le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen allait rejoindre l'Olympique Lyonnais cet été.

