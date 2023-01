OL - Mercato : Aulas a placé une recrue très polémique dans les pattes de Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

En recrutant cet hiver Dejan Lovren, l’OL imaginait réaliser une belle affaire. Mais avait-il bien cerné toutes les facettes du personnage et anticipé la polémique qui éclate aujourd’hui autour de l’ancien défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg ? Au vu de l’embarras dans lequel Laurent Blanc, interrogé hier à ce sujet à la veille du match de Coupe de France à Metz, s’est retrouvé, on peut en douter. « Il y a tellement de choses qui choquent en ce moment, et on peut le comprendre. Mais là, on est dans une conférence de presse de sport », a fini par évacuer l’entraîneur, après plusieurs hésitations. « C’est une bonne recrue en tant que footballeur. Moi, je regarde le sportif, avait-il assuré avant lors d’un échange animé avec une journaliste. J’ai vu un homme très respectueux avec sa famille, ses enfants, sa femme. Il faudra vraiment lui poser la question, si vous le croisez… »