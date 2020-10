OL - Mercato : Aulas charge brutalement Juninho pour Garcia

Il est en forme, Jean-Michel Aulas ! Hier soir, lors d'une émission sur la chaîne de l'OL, le président lyonnais a expliqué qu'il serait très difficile de virer Rudi Garcia car l'entraîneur est venu un staff très étoffé et que ça coûterait très cher en indemnité. Ce mercredi, il a remis le couvert au sujet de son technicien lors d'une conférence téléphonique de présentation des comptes du club. Et il a impliqué son directeur sportif, Juninho.

"S'il vous dit le contraire…"

« C'est "Juni" qui a choisi Rudi Garcia, sans aucune intervention de qui que ce soit, a assuré Jean-Michel Aulas. S'il vous dit le contraire, vous lui direz que j'étais présent à toutes les réunions et que je ne l'ai pas ressenti comme ça... »

« On est mal placés (l'OL est 14e après 6 journées). Il faudra être bien placés fin décembre. Bien sûr que cela m'inquiète, je suis réaliste. Il y a deux mois, on était en demi-finales de la Ligue des champions. On a mal démarré mais il y a plusieurs raisons. Il est difficile pour un groupe demi-finaliste de la Ligue des champions de se resituer quelques semaines après, et contrairement à d'autres, nous n'avons pas demandé de vacances supplémentaires. Mais les statistiques de jeu montrent nos qualités, tout de même. Ce qui nous manque, c'est un peu de finition, d'enthousiasme, d'adresse. »