OL - Mercato : Aulas échange des amabilités avec Dembélé avec un clin d’œil à l’ASSE

Le monde de Oui-Oui fait escale à Lyon depuis le début de l’année 2021 et les supporters de l’OL ne s’en plaindront pas. Alors que les Gones sont leaders de la L1 après avoir été sacrés champions d’automne, ils viennent de recruter Islam Slimani pour compenser le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid.

Suite à ce prêt, l’attaquant de l’OL a tenu à remercier Jean-Michel Aulas pour la confiance qu’il lui a témoignée sur ce coup-là. « Merci président d’avoir rendu mon prêt possible. Vous savez tout le bien que je pense de vous, a-t-il affirmé sur Twitter. Merci Juninho pour ton aide et bonne chance pour la course au titre team OL. Merci aussi à ttes les personnes qui ont oeuvré pour que ce prêt se réalise. »

Interpellé par ce joli message, Aulas lui a répondu avec grand plaisir : « Merci Moussa, tu reviens quand tu veux : je te souhaite le meilleur et un titre bien sûr avec l’Atlético Madrid », a-t-il lancé avant de rajouter le mot dièse « buteur du derby », comme pour mieux rappeler à l’ASSE qu’il en avait été son bourreau dans un passé récent...