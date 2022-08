OL - Mercato : Aulas en pleine galère, Rudi Garcia à la rescousse ?

Outre le cas Moussa Dembélé, qui ne prolongera pas et qui est dans le viseur de la Real Sociedad, Houssem Aouar (24 ans) reste l’autre gros dossier du mercato estival de l’OL. L’international tricolore aimerait partir, le club souhaiterait s’en séparer, mais il n’a pas encore trouvé de point de chute.

Il était tombé d’accord avec Nottingham mais les Anglais voulaient payer 10 M€ en six fois, ce qui n’a pas été accepté. Depuis, rien n’a évolué mais Rudi Garcia pourrait tirer les marrons du feu. Selon Rudy Galetti, le coach d’Al Nasr a en effet réactivé cette piste via Rudi Garcia en début de semaine.

L’ancien entraîneur de l’OL essayerait de convaincre Aouar de le rejoindre dans sa nouvelle aventure. Pour sa part, Jérôme Boateng se voit rester à Lyon alors que, du côté des arrivées, l’OL cherche encore un latéral droit qui sera le remplaçant de Malo Gusto.

🚨🔥 #AlNasr renewed its interest in signing Houssem #Aouar: new contacts ongoing with #OL. 🇸🇦



✅ Rudi #Garcia - as reported - specifically asked for the midfielder and the 🇫🇷 coach is personally trying to convince him. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato https://t.co/5VqrSanvpC