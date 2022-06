OL - Mercato : Aulas franchit un cap mythique, un nouveau Brésilien en approche ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

La dernière piste de l'OL au mercato estival mène tout droit au Brésil. Selon Goal, les Gones sont en effet intéressés par le profil d’un certain Du Queiroz (22 ans). Après avoir recruté Thiago Mendes, Bruno Guimarães et Lucas Paqueta ces dernières années, le milieu défensif des Corinthians serait donc une nouvelle cible auriverde cet été. Problème : le club brésilien n’est pas vendeur.

« Je cite Du en exemple parce qu'il joue de grands jeux et que la demande est importante. Mais nous n'avons pas l'intention de le vendre maintenant, il a beaucoup à évoluer, et la valorisation est inévitable, a affirmé le président des Corinthians. Nous n'avons pas l'intention de le vendre maintenant. Je ne peux pas mettre un prix sur lui. Tous ceux qui demandent, nous répondons que nous ne négocierons pas. »

Par ailleurs, Jean-Michel Aulas célèbre aujourd’hui même ses 35 ans à la tête de l’OL. L’occasion était belle d’envoyer un message d’amour au club rhodanien et à ses fidèles supporters. « Merci pour vos messages aujourd’hui, vos marques de sympathie et d’affection, a-t-il avoué sur Twitter. Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous... Vous êtes l’Olympique Lyonnais, nous sommes l’Olympique Lyonnais ! »

Bastien Aubert

Rédacteur