OL - Mercato : Aulas invite Arsenal à revoir sa copie pour Aouar

Depuis le temps qu'il est dans le milieu du football, Jean-Michel Aulas sait manier toutes les ficelles. Surtout que, depuis que l'Olympique Lyonnais est coté en bourse, l'aspect économique qu'il maîtrise si bien est intimement lié à la communication. Ainsi, dans le feuilleton du transfert d'Houssem Aouar, le président des Gones ne pouvait confirmer la rumeur selon laquelle Arsenal voulait récupérer le milieu offensif pour 40 M€.

Arsenal trop loin des attentes de JMA

Parce qu'en officialisant la chose, il aurait envoyé un mauvais message aux Gunners ainsi qu'au marché boursier. JMA a donc fait du JMA, en répondant à la rumeur via Twitter : "Il y aura très peu de départs : pour Houssem, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur. On compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en CL l’année prochaine".

Le message est clair : si Mikel Arteta ne revient pas avec un chèque de 60 M€ comme attendu par Aulas, l'OL se fera une joie de conserver son milieu offensif pour encore une saison. Mais en creux, on devine que l'absence de participation à toute compétition européenne rend quasiment obligatoire la vente du joueur…