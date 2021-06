OL - Mercato : Aulas privé d’une chèque mirobolant par un ancien crack des Girondins ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le mercato estival de l’OL est en grande partie indexé sur le transfert de Joachim Andersen. Toute la stratégie lyonnaise ne tournera pas autour du défenseur danois mais Jean-Michel Aulas entend se faire un maximum d’argent pour financer le recrutement de Peter Bosz par la suite.

Aux dernières nouvelles, le patron des Gones souhaitait au moins récupérer sa mise de départ, à savoir 25 millions d’euros. Il compte ainsi sur l’aisance financière des clubs anglais pour parvenir à ses fins. Problème : Tottenham, qui semblait le mieux placé dans le dossier Andersen, pourrait finalement se rabattre sur... l'ancien crack des Girondins de Bordeaux Jules Koundé !

« Tottenham veut recruter un ou deux stoppeurs : Jules Koundé est très apprécié, avec une clause de 80 M€, alors que Joachim Andersen est aussi sur la liste, observe Fabrizio Romano de Sky Italia. Nuno Espirito Santo est en pole pour coach les Spors. les contacts sont en cours, Fabio Paratici le voulait à la Juve... mais rien n’est encore fait. »

