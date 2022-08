OL - Mercato : Aulas rembarre Bosz pour une dernière recrue, un départ tout proche ?

L’OL a suffisamment recruté cet été pour réaliser une saison enfin digne de ce nom. Privés de Coupe d’Europe, les Gones se sont pourtant renforcés de manière drastique avec quelques départs clés. Notamment celui de Léo Dubois à Galatasaray. Peter Bosz espérait ainsi que ce départ serait compensé mais Jean-Michel Aulas ne l’a pas entendu de cette oreille.

« JMA a répondu [à Bosz qui demandait une doublure pour Gusto] en invitant, à demi-mot, son coach à regarder du côté du centre de formation. Tout en rappelant que le club avait des moyens et n’était pas obligé de vendre pour recruter. Comprend qui peut », glisse le Dauphiné Libéré.

Justement, au niveau des départs, celui de Cenk Ozkacar (21 ans) serait tout proche. Selon Nicolo Schira, le jeune défenseur central turc se dirige tout droit vers le Valence FC en prêt avec option d’achat.

Cenk Ozkacar to #Valencia from #OlympiqueLyonnais on loan with option to buy is at the final stage. #transfers #OL