OL – Mercato : Aulas s'agace d'une nouvelle mode qui plombe son club

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

En effet, s'il était plutôt rare de voir des joueurs achetés très chers partir librement en honorant leur contrat à terme, l'OL a dû faire face à des départs pour 0€ de plusieurs de ses lourds investissements depuis 10-15 ans. L'été prochain, ce sera au tour de Moussa Dembélé, acheté plus de 20 M€, et Houssem Aouar d'opter pour ce type de départ qui ne rapporte pas un centime à Lyon...

« Une nouvelle tendance existe depuis quelques années, avec des joueurs qui souhaitent rester jusqu’à l’échéance de leur contrat, comme Bafé Gomis, Jimmy Briand, Yoann Gourcuff ou plus récemment Memphis, quitte à ne pas jouer. Ils en ont parfaitement le droit et partent alors libres, mais cela relève à mes yeux d’un projet très individualiste qui tient peu compte des investissements consentis en amont. Le processus en trois temps (formation ou acquisition, valorisation par la performance puis cession) est rompu, ce qui déstabilise l’équilibre financier de nombreux clubs en Europe ».

Dans son autobiographie intitulée « chaque jour se réinventer », Jean-Michel Aulas a notamment évoqué une dérive du marché des transferts qui l'agace... Et qui a mis en péril l'équilibre du schéma de fonctionnement de l'OL.

Aulas agacé par les fins de contrat

Jean-Michel Aulas n'apprécie pas que de plus en plus de joueurs honorent leur contrat à terme au dépend des clubs. Une réalité nouvelle qui bouleverse tout le modèle économique des équipes et qui impacte durement l'OL sur la dernière décennie.