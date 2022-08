OL - Mercato : Aulas se fait mielleux pour favoriser la signature d'un joueur

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

Quand Jean-Michel Aulas se sert de Twitter, habituellement, c'est pour régler des comptes ou balancer ses vérités, comme dernièrement avec la polémique sur l'expulsion d'Anthony Lopes alors que Steve Mandanda, pour le même type de faute a été seulement averti. Mais le président de l'OL sait également utiliser les réseaux sociaux pour caresser un joueur dans le sens du poil.

Cela s'est produit ce mercredi, à l'occasion du 19e anniversaire de Rayan Cherki. JMA a écrit : "Rayan, c’est un grand jour pour toi, ta famille et l’institution OL. Je te souhaite, je vous souhaite, un très bon anniversaire. Et je nous souhaite tous ensemble le meilleur pour un avenir heureux et ambitieux…". La ficelle est un peu grosse mais l'essentiel est de parvenir à ses fins. Et il semblerait que ce soit le cas puisque, depuis deux jours, les médias annoncent un accord entre les deux parties pour une prolongation de l'actuel contrat de l'attaquant, qui s'achève en 2023.