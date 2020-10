OL - Mercato : Aulas se frotte les mains pour Depay et Reine-Adélaïde

La promesse de Jean-Michel Aulas n’a pas tenu bien longtemps. Le président de l’OL disait pourtant pas plus tard que la semaine dernière que le mercato lyonnais serait bouclé au plus tard vendredi soir à minuit. Il faut croire que JMA a des soucis calendaires puisque le mercato lyonnais s’est bel et bien achevé trois jours plus tard. Avec, en plus, une activité non feinte de son club.

L’OL a ainsi pu se séparer de Jeff Reine-Adélaïde, désireux de s’émanciper ailleurs pour gagner en temps de jeu. L’Équipe, ce mardi, assure que l’OGGC a ainsi enclenché des discussions sur la faisabilité de son arrivée et ont fini par tomber d’accord sur un prêt d’un million avec une option d’achat non obligatoire de 25 M€. « L’OL se montrait, de son côté, content de se séparer enfin d’un élément dans un secteur très fourni », peut-on lire dans le quotidien sportif.

Aulas a averti Depay dès samedi qu'il resterait à l'OL

Memphis Depay a, lui, regardé tout ça de loin, en regagnant sa sélection néerlandaise. « Depuis samedi, Jean-Michel Aulas lui avait annoncé qu’il ne partirait pas à Barcelone, poursuivent nos confrères. Il n’en a jamais été question hier en dépit des rumeurs qui enflaient au fil de la journée. Il restera du beau monde à l’OL et Rudi Garcia aura du choix au moment de composer son équipe. »