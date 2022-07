OL – Mercato : Aulas tout proche d'entériner une étonnante prolongation

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Si l'arrivée d'un latéral gauche mettra fin au Mercato de l'OL dans le sens des arrivées et que la priorité ira ensuite au dégraissage de l'effectif avec plusieurs départs souhaités (Dubois, Boateng, Aouar, Dembélé voire Paqueta), les Gones avancent aussi sur le front des prolongations.

D'après L'Equipe, l'OL devrait même annoncer une prolongation étonnante dans les prochains jours avec la nouvelle signature pour un an de plus (2027) de Maxence Caqueret (22 ans). Une signature des plus étonnantes dans la mesure où le milieu de terrain avait déjà prolongé son bail jusqu'en juin 2026 il y a deux mois...

Désireux d'anticiper les éventuels problèmes, l'OL souhaite notamment se prémunir d'éventuelles jalousies salariales dans son vestiaire suite au retour de Corentin Tolisso.

Caqueret vers la prolongation S'il vient tout juste de prolonger son contrat avec l'OL, Maxence Caqueret (22 ans) va resigner dans les prochains jours. Une deuxième prolongation en deux mois pour conforter l'international Espoirs dans ses prérogatives.

Alexandre Corboz

Rédacteur

