OL - Mercato : Aulas va recruter, secoue ses joueurs et dissipe toute tension avec Textor

John Textor assistera ce soir à son premier match de l’OL en tant que propriétaire. Ce sera face au RC Strasbourg, qui vient de tenir le RC Lens en échec à la Meinau et qui sera donc un adversaire de taille pour les Gones (21h). Interrogé sur les intentions du nouveau boss de l’OL, notamment au mercato, Jean-Michel Aulas a confirmé que des renforts pourraient bientôt débarquer pour renforcer l’équipe de Laurent Blanc.

« On a élaboré ensemble certaines limites. Je décide pour 95 % de l’opérationnel et, pour les 5 %, c’est du dialogue et de l’entente. Le reste, c’est seulement si on dérape dans les résultats ou si on dépasse le niveau d’engagement décidé, a-t-il indiqué à L’Équipe. En six mois de négociations, j’ai appris à connaître John, qui est quelqu’un de bien, de passionné, et qui veut déléguer l’aspect opérationnel de la gestion. Mais on le consultait déjà pendant les négociations, au moment du changement d’entraîneur, ce qui était normal, de même que Vincent Ponsot l’a eu à plusieurs reprises au téléphone sur le dossier Dejan Lovren. »

Relancé sur les objectifs fixés par Textor à l’OL, JMA ne s’est pas échappé. « Nous avons le devoir d’apporter au nouveau propriétaire un club en Coupe d’Europe. Et non seulement on va poursuivre ce qu’on a engagé, mais on va l’amplifier, s’est-il persuadé. Par le mercato ? Probablement. On a tout pour réussir et, si on n’y arrive pas, c’est que les joueurs n’en font pas assez. Il faut retrouver notre esprit combatif que je n’ai pas vu à tous les matches, notamment à Nantes (0-0, mercredi) où on s’est satisfait trop vite de la situation. Il faut que les joueurs s’imprègnent davantage des valeurs du club. »