OL - Mercato : Aulas veut déjà bazarder la recrue phare de cet été !

Si l’OL a augmenté son offre pour Sardar Azmoun, en offrant 4 M€ au Zénith Saint-Pétersbourg, l’autre priorité du mercato hivernal sera de dégraisser. Notamment en attaque, où Xherdan Shaqiri n’a pas convaincu.

« L’OL a déjà l’intention de s’en débarrasser, cet hiver, six mois après l’avoir acheté à Liverpool pour 6 M€, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 5 M€, affirme L’Équipe. L’échec est patent (13 matches, un but, deux passes décisives) et l’incompréhension totale : difficile de savoir qui a eu l’idée de le faire venir. »

Encore décisif en qualifications en novembre en Italie (1-1) et face à la Bulgarie (4-0), pour envoyer la Suisse à la Coupe du monde, Shaqiri (30 ans) ne peut néanmoins pas aller n’importe où alors qu’il est assis sur un contrat de trois ans à 350 000 € mensuels. À onze mois du Mondial au Qatar, il reste qu’il a besoin de jouer.